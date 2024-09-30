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Врип главы Раменского округа принял участие в совещании под руководством губернатора

Врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев принял участие в еженедельном совещании с областным правительством и главами, которое в режиме ВКС провел Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На совещании обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду МКД и готовности системы отопления. Было утверждено постановление о начале отопительного периода на территории округа с 28.09.2024 г.На сегодня все котельные запущены в работу на 100%

Обсудили решение об открытии задвижек при необходимости принимают руководители учреждений, по факту включено 82 объекта, в том числе Раменская ЦРБ (57%).

Все МКД (1589) по факту к приему тепла готовы на 100%. Уже включено отопление в 687 МКД (43,2%).

Помимо этого, поговорили об организации наружного освещения.На территории округа 32 352 тыс. светильников уличного освещения.

Подрядная организация по содержанию уличного освещения — МОСОБЛЭНЕРГО. В 2024 году запланирована замена 1800 светильников на энергоэффективные (светодиодные). Также в 2024 году запланировано заменить 70 шкафов управления наружным освещением.

На совещании также рассмотрели вопросы, касающиеся работы с обращениями жителей и содержания дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.