В Котельниках проверили подготовку котельной к осенне-зимнему периоду
Фото - © Администрация г.о. Котельники
Врип главы городского округа Котельники Михаил Соболев провел проверку готовности к осенне-зимнему периоду котельной МУЖКП «Котельники», осуществляющей теплоснабжение 2 многоквартирных домов по ул. Карьерная, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В котельной проведены мероприятия по ремонту и ревизии технологического оборудования, котельная подготовлена. Также проверил работу и готовность к прохождению осенне-зимнего периода Центрального теплого пункта мкр. Силикат, технологическое оборудование подготовлено для подачи отопления в многоквартирные дома микрорайона Силикат.
Проверена готовность водозаборного узла в микрорайоне Силикат, насосное оборудование находится в исправном состоянии, резервуары чистой воды промыты, водопроводные сети также подготовлены к зиме.
"Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность жителей в холодное время года. Будем работать на результат!», — приводятся в сообщении слова Соболева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.
«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.
Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.