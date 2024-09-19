В Котельниках проверили подготовку котельной к осенне-зимнему периоду

В котельной проведены мероприятия по ремонту и ревизии технологического оборудования, котельная подготовлена. Также проверил работу и готовность к прохождению осенне-зимнего периода Центрального теплого пункта мкр. Силикат, технологическое оборудование подготовлено для подачи отопления в многоквартирные дома микрорайона Силикат.

Проверена готовность водозаборного узла в микрорайоне Силикат, насосное оборудование находится в исправном состоянии, резервуары чистой воды промыты, водопроводные сети также подготовлены к зиме.

"Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность жителей в холодное время года. Будем работать на результат!», — приводятся в сообщении слова Соболева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.