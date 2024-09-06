Восстановленный подмосковными строителями дом в Мариуполе ждет возвращения жильцов

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершаются ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома по проспекту Единства, который сильно пострадал во время боевых действий. Кирпичное трехэтажное здание было повреждено как осколками, так и прямыми попаданиями снарядов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Благодаря усилиям строителей, конструкция дома была полностью восстановлена. Проведены ремонт кровли, замена систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения. Установлены новые оконные блоки, выполнена внутренняя отделка мест общего пользования. В настоящий момент завершаются работы по восстановлению фасада здания.

Работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Специалисты ГБУ МО «УТНКР» и ФАУ «РосКапСтрой» ежедневно контролируют процесс, регулярно совершая выезды на объекты для проведения строительного контроля.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Организация занимается обследованием пострадавших объектов и сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на официальном сайте организации.

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершены работы по восстановлению еще одного многоквартирного жилого дома, который пострадал в ходе боевых действий. Двухэтажное здание, получившее повреждения от осколков снарядов, нуждалось в серьезных ремонтно-восстановительных работах. Часть кровельного покрытия отсутствовала, были повреждены конструкции здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.