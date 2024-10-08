Восстановление домов после атаки дронов продолжается в Раменском

В Раменском продолжаются восстановительные работы в многоэтажных домах, пострадавших после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 10 сентября, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В доме № 6 на Спортивном проезде завершены работы по устройству монолитных ограждающих конструкций квартир № 62, 63, 68 и 69. Сегодня специалисты приступают к демонтажу наружных панелей стены квартиры № 74, что является очередным обязательным этапом восстановления.

Параллельно в доме № 21 на Высоковольтной улице уже завершена заливка монолитных ограждений балконов. После набора прочности элементы будут доставлены и установлены на объекте.

«Восстановление пострадавших домов в Раменском — это наша приоритетная задача. Мы понимаем, что для людей важно, как можно скорее вернуться в свои квартиры, и делаем все возможное, чтобы процесс ремонта прошел быстро и качественно», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил при восстановлении домов в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Жителям пострадавших домов предоставляется полная информация о ходе восстановительных работ, а специалисты готовы ответить на все возникающие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.