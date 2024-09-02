Подмосковные специалисты завершают ремонт дома в Мариуполе

Специалисты из Подмосковьязавершают работы по восстановлению пятиэтажного жилого дома, расположенного в Центральном районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во время боевых действий здание, имеющее восемь подъездов, серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов, многодневных пожаров и ударных волн. В результате этих повреждений были нарушены стены, а также частично обрушены конструктивные элементы.

На объекте завершены работы по восстановлению конструктивных элементов, отремонтирована кровля и фасад, установлены новые пластиковые окна. Также произведена полная замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения. В настоящее время специалисты завершают внутреннюю отделку мест общего пользования и установку новых дверных блоков.

Работы по восстановлению дома проводятся фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Весь процесс находится под контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой», которые ежедневно выезжают на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

С начала восстановительных работ на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры. Организация проводит обследование пострадавших объектов и сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.