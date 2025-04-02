Восемь «народных троп» благоустроят в Щелкове по программе «Пешком»

Программа по благоустройству пешеходных маршрутов активно реализуется на территории Подмосковья. К нормативному состоянию приводят, так называемые, «народные тропы». Только в Щелково в прошлом году было обустроено 19 новых «народных троп». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В этом году планируется благоустройство еще 8 «народных троп» по следующим адресам:

округ Щёлково, д. Богослово от Храма к остановочному павильону;

округ Щёлково, р. п. Фряново, от ул. Победы (мкр. Жилкоп) по Ленинскому пер. до пересечения с ул. Нагорная (Участок 1);

округ Щёлково, р. п. Фряново, от ул. Победы (мкр. Жилкоп) по Ленинскому пер. до пересечения с ул. Нагорная (Участок 2);

округ Щёлково, п. Монино, ул. Южная, д. 14, 16;

округ Щёлково, д. Богослово вблизи Храма;

округ Щёлково, д. Богослово вблизи Храма и детской площадки, к остановочному павильону;

округ Щёлково, р. п. Фряново, ул. Текстильщиков, от д. 11 к детской игровой площадке;

округ Щёлково, от ул. Железнодорожная к ГБУЗ МО Щб, обособленное подразделение № 5 в Р. П. Монино.

Цель программы «Пешком» — создать наиболее комфортные и безопасные условия для передвижения пешеходов к социально значимым объектам. Адреса, где необходимо провести такую работу указывают сами жители.

Муниципалитеты, в свою очередь, составляют план мероприятий.

«В этом году мы благоустроим 557 маршрутов. Это на 60 больше, чем в 2024. Программа однозначно пользуется спросом у жителей всех округов региона. С каждым годом количество поступающих заявок в администрации увеличивается. Непосредственно к самим работам подрядчики приступят ориентировочно в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ознакомиться с полным адресным перечнем программы можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.