Воропанов рассказал о программе обновления системы теплоснабжения в Подмосковье

В рамках заседания правительства Подмосковья министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал о ходе реализации госпрограммы модернизации системы теплоснабжения по итогам 2025 года и планах на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В текущем году программа включает 499 объектов модернизации — 166 источников тепла и участки сетей протяженностью 342 км. Большая часть обновленных котельных и трубопроводов уже подают тепло по новой схеме. Вся система теплоснабжения региона работает в штатном режиме. В рамках ее реализации ведется масштабная работа по замене и строительству тепловых сетей, реконструкции и строительству котельных, блочно-модульных котельных (БМК) и центральных тепловых пунктов (ЦТП).

На сегодняшний день введено в эксплуатацию по новой схеме 378 объектов, на стадии активного выполнения находится 121 объект. Кроме того, смонтировано 260,2 км тепловых сетей из запланированных 322,1 км и введено 87 котельных и ЦТП с суммарной мощностью 163 котла. Реализация указанной программы в 2025 году напрямую затрагивает интересы 2,9 млн жителей Подмосковья, обеспечивая надежное теплоснабжение почти 21 тыс. жилых домов и более 4,3 тыс. соцобъектов.

Проводимые мероприятия в рамках программы уже оказывают прямое влияние на снижение количества жалоб населения на качество теплоснабжения. Так, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в ключевых муниципалитетах зафиксировано значительное снижение количества обращений: в Подольске — на 70%, в Электростали — на 66%, в Солнечногорске — на 47%. Параллельно ведется масштабная информационная кампания: опубликовано более 2,4 тыс. материалов в СМИ, размещены информационные баннеры с QR-кодами на объектах, организованы экскурсии на объекты теплоснабжения для жителей, в том числе школьников.

Министр отметил, что государственная программа модернизации теплоснабжения будет продолжена и в 2026 году. Уже сформирован пул из 368 объектов. Реализация программы следующего года затронет 1,5 млн жителей, 7 640 жилых домов и 1 482 соцобъекта. На данный момент по запланированным на 2026 год работам на объектах теплоснабжения заключено 79% контрактов. Для недопущения срывов сроков главам муниципалитетов Московской области даны поручения обеспечить предоставление исходных данных для проектирования и заключение всех контрактов до 1 декабря 2025 года.

Сергей Воропанов подчеркнул, что в 2026 году будет усилен принцип комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Все работы по теплоснабжению будут синхронизированы с программами водо-, газо-, электроснабжения, благоустройства и дорожной деятельности в рамках единого графика проведения работ. Это позволит минимизировать неудобства для жителей и оптимизировать бюджетные расходы.

«Мы продолжаем системный проектный подход. Работа идет не только в теплый период, а в течение всего года. Поэтому призываем муниципалитеты двигаться по план-графику, чтобы в срок завершать важные для комфорта людей работы. Сейчас округа активно заключают договоры с подрядчиками и выплачивают авансы. Необходимо это сделать до 1 и 31 декабря соответственно. Кроме того, на 48 объектах работы уже начались, 23 из них планируем завершить уже в этом году», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.