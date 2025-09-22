Воропанов: пробные топки провели уже на 78% котельных Подмосковья

Всего в Московской области 2776 котельных, пробные топки с 15 по 22 сентября провели уже на 223 котельных — это 78% от общего количества. Из них подтверждено 64% (1816 котельных), рассказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

По его словам, специалисты Государственной жилищной инспекции региона посещают дома жителей. Там, где тепло не поступило, пробные топки не засчитывают. Также этот момент отслеживают с помощью датчиков в ЖКХ-центре.

«Эта работа продолжается по графику до 25 числа», — отметил Воропанов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев подчеркнул, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.

