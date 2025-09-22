Воропанов: пробные топки помогают заранее выявить дефекты теплоснабжения

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов объяснил, зачем в регионе проводят пробные топки. По его словам, эта работа помогает заранее выявить дефекты теплоснабжения и устранить их.

«Почему мы настаиваем на проведении пробных топок? Все очень просто и понятно. В ходе проведения пробных топок устраняются замечания, выявляются дефекты», — заявил Воропанов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что сейчас температура положительная, но уже с завтрашнего дня грядет похолодание: днем будет 10–15 градусов, а ночью — 3–4 градуса. При этом уже 27 сентября синоптики обещают снег.

Ранее Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.

