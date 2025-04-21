Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов совместно с председателем Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олегом Гаджиевым посетили строительную площадку крупнейшего подмосковного объекта энергетики — Загорской ГАЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Объект является приоритетным проектом компании «РусГидро», его строительство ведется вблизи действующей Загорской ГАЭС (филиала «РусГидро») в Сергиево-Посадском городском округе. После ввода в эксплуатацию всех 4-х гидроагрегатов ГАЭС-2 обе станции станут единым целым. Объект вошел в Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы.

«Строительство Загорской ГАЭС-2 будет завершено через три года, но уже сейчас понятен масштаб сооружения. Объем нижнего бассейна — 11 млн куб. м воды. Электростанция после запуска позволит на 42% увеличить количество вырабатываемой электроэнергии, а общая мощность объекта превысит 2 ГВт. Таким образом, мощности Загорской ГАЭС-2 позволят частично решить вопрос дефицита электроэнергии, который актуален не только для Москвы и Московской области, но и для всей территории Центральной России», — прокомментировал Сергей Воропанов.

Сегодня по оценке Системного оператора дефицит маневренной регулирующей мощности в Центральном регионе России составляет более 3,0 млн кВт, в том числе в Москве и Московской области — около 2 млн кВт.

В ходе визита Загорской ГАЭС-2 было отмечено, что строительство объекта ведется в соответствии с графиком. До 4 квартала этого года продолжится выравнивание здания станции, далее — установка оборудования, разбор временной перемычки с нижним бассейном. Запуск в работу второй очереди электростанции запланирован на 2028 год.

Таким образом, строительство Загорской ГАЭС-2 — это масштабный проект, ключевое звено в решении проблемы энергодефицита Центральной России и важная часть Федеральной программы развития энергетики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.