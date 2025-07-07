сегодня в 14:29

Воробьев: взыскание задолженности по ЖКХ переводят в электронный вид

В Московской области в электронную форму переводят подачу заявлений о взыскании задолженности по ЖКХ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Совместно с Московским областным судом мы переводим в электронный вид подачу заявлений мировым судьям о взыскании задолженности по ЖКХ», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, первым этапом является подача заявлений в цифру, это 350 тыс. заявлений в год.

«С сентября УК и РСО будут подавать все заявления и документы полностью в электронном виде», – добавил Воробьев.

При этом мировые судьи Московской области с помощью искусственного интеллекта, который сам сформирует проекты судебных приказов, будут выносить судебные решения, заключил губернатор Подмосковья.