Воробьев: взыскание задолженности по ЖКХ переводят в электронный вид
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В Московской области в электронную форму переводят подачу заявлений о взыскании задолженности по ЖКХ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Совместно с Московским областным судом мы переводим в электронный вид подачу заявлений мировым судьям о взыскании задолженности по ЖКХ», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
По его словам, первым этапом является подача заявлений в цифру, это 350 тыс. заявлений в год.
«С сентября УК и РСО будут подавать все заявления и документы полностью в электронном виде», – добавил Воробьев.
При этом мировые судьи Московской области с помощью искусственного интеллекта, который сам сформирует проекты судебных приказов, будут выносить судебные решения, заключил губернатор Подмосковья.