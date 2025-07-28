Воробьев: вся сеть водоснабжения должна соответствовать современным стандартам

«Кроме очистных (сооружений — ред.), вся сеть должна также соответствовать у нас современным стандартам. <…> Именно поэтому я анонсирую доклад ваш, (министр ЖКХ Московской области Григорьев — ред.) Кирилл Борисович, чтобы уже в понедельник мы могли спросить ресурсников в разных городах, насколько им понятна тема задвижки, частотника, мойки — всего того технологического цикла, который позволит нам иметь кратно другой уровень жалоб», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что тема воды — это ключевое, о чем главы округов должны переговорить на этой неделе, — подготовиться в части профилактических работ и госпрограмм.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.