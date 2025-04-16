Воробьев: все необходимые работы в сфере ЖКХ нужно завершить до осени

Все необходимые работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо завершить до 1 сентября текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вместе с весенне-летним сезоном наступила активная фаза всех работ в системе жилищно-коммунальных услуг, напомнил глава региона.

«Мы должны какие-то (работы — ред.) запустить, какие-то продолжить, а какие-то закончить. До 1 сентября, коллеги», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима (2024 года - ред.) была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.