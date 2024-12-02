Воробьев: в Подмосковье за год модернизируют 1,8 тыс контейнерных площадок

В Московской области проведут модернизацию около 1,8 тыс. контейнерных площадок в 2024-2025 годах. Об этом во время еженедельного совещания с правительством и главами округов Подмосковья заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На собрании обсуждалось, как проводится работа, развивается сеть пунктов приема вторичных ресурсов. В этом году будут модернизированы 295 контейнерных площадок. В рамках второго этапа, весной-летом 2025 года, необходимо сделать еще 1,5 тыс. таких объектов, отметил губернатор Подмосковья.

Увеличивается география пунктов приема вторичного сырья. Необходимо еще около пяти тысяч контейнерных площадок, чтобы собирать алюминий, текстиль и пластик. Для частных компаний процедура, начиная от подачи заявки до размещения емкости, должна быть легкой и простой, добавил Воробьев.

В 2024 году была запланирована модернизация 295 контейнерных площадок. Работы уже провели на 248 пунктах.

Так, они уже полностью модернизированы в городских округах Красногорск, Чехов и Ленинский. На последнем этапе готовности — в городских округах Одинцовский, Домодедово и Можайский.

В рамках программы делают комфортный подъезд к контейнерной площадке для водителей мусоровозов. Также увеличивают имеющиеся площадки, возводят новые. В 2024 году таким образом успешно оборудовали 29 штук.

Будут создаваться новые виды контейнерных площадок, в том числе из переработанного пластика. Такой пункт уже есть в городском округе Красногорск из переработанного пластика. Этот материал дольше служит.

В Московской области продолжают развивать сеть фандоматов. С января по сентябрь 2024 года жители региона отдали на переработку 270 тонн пластика и алюминия, а также около трех тыс. тонн текстиля. Узнать адрес приема отходов для вторичной переработки можно на интерактивной карте.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов заявил, что регион нуждается в 5 тыс. таких мест. Уже есть 700 емкостей для алюминия и ПЭТ, а также 1,5 тыс. для текстиля.

Мурашов добавил, что была задача подобрать еще 3 тыс. пунктов. Когда общее количество контейнерных площадок дойдет до 5 тыс., это позволит перерабатывать в Московской области до 15 тыс. тонн мусора в год.

До конца года в регионе начнет работать сервис по размещению пунктов приема вторичных ресурсов. На интерактивной карте будут высвечиваться 3 тыс. зон, где их можно установить.

При этом соглашение будут подписывать недолго — максимум неделю. Места для размещения выбирали по нескольким параметрам, среди которых хорошая проходимость, доступный подъезд и подход, а также возможность подключения к электричеству.