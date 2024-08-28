Воробьев: в Подмосковье совместно с «Газпромом» догазифицируют почти 1000 СНТ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1000 СНТ. Обсудили также реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Президентская программа соцгазификации

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Она стартовала в 2021 году. В Подмосковье планировалось догазифицировать около 122 тыс. домовладений за три года, но план будет перевыполнен. Уже создана возможность для подключения более 131 тыс. домов, заключено около 128 тыс. договоров. Более 90% работ уже выполнено.

Решения президента России Владимира Путина привели к тому, что с 2024 года социальная газификация начала распространяться и на садовые товарищества. Что касается Подмосковья — здесь самый большой объем работ по стране. В ближайшее пятилетие газ проведут в тысячу СНТ и подключат более 63 тыс. домовладений.

Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков отметил, что благодаря инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и поддержке председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в последние годы стали активно реализовываться программы по развитию Московской области, направленные на благополучие жителей. Особенно это касается президентской программы соцгазификации.

«Мы также смогли расширить значительное количество так называемых запертых ГРС, подключение к которым новых абонентов было ограничено. Теперь за счет их мощности потребления создана возможность, чтобы и промышленность, и населенные пункты Подмосковья развивались. Отмечу также, что такой масштабной концессионной программы по теплоснабжению, как с Московской областью, не реализуется ни в одном субъекте РФ. А, кроме того, ПАО „Газпром“ участвует в развитии газомоторной инфраструктуры на территории региона. Мы благодарны за конструктивное сотрудничество по всем направлениям», — заявил Марков.

Подключение населенных пунктов к газу

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В регионе запланировано строительство более 2000 км газопроводов на территориях Шатуры, Зарайска, Егорьевска, Коломны и других муниципалитетов. По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, в Подмосковье газифицируют 313 населенных пунктов. Программа успешно реализуется. Это касается и ликвидации технологических ограничений на газораспределительных сетях для обеспечения природным газом промышленности.

«Также успешно реализуется программа догазификации. От жителей Московской области принято уже более 130 тысяч заявок — это свыше 10% от всего объема заявок в Российской Федерации. Отмечу, что в Подмосковье газовикам работать проще. Все, начиная от трубы, задвижки, газового оборудования, производится в регионе», — отметил Густов.

Модернизация ГРС

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сейчас работы по модернизации идут на трех газораспределительных станциях. Это «Софрино» в округе Пушкинский (введут в эксплуатацию в 2027 году), «Глебовская» в Истре (2028 год), «Яхрома» в Дмитровском округе (2028 год).

Всего в регионе планируют построить и реконструировать 10 ГРС. Новые мощности позволят активно развивать территории, привлекать инвесторов для создания индустриальных парков и промплощадок, запускать котельные.

Теплоснабжение — ключевое направление

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье идет полным ходом. Девять крупных концессионных соглашений по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения заключили с ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».

Изменения коснутся шести городских округов: Солнечногорска, Клина, Пушкинского, Серпухова, Сергиево-Посадского и Воскресенска. Объем инвестиций составит более 70 млрд рублей.

Гендиректор ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Станислав Маржохов рассказал, что специалисты берут в эксплуатацию тепловые сети и источники генерации тепловой энергии — ЦТП и котельные. Инвестиционная программа предполагает реконструкцию объектов, строительство новых, развитие системы теплоснабжения.

«Концессионные соглашения у нас реализуются в три этапа. В этом году заканчиваем второй. На сегодня уже полностью завершены работы в Серпухове. А дальше приступаем к работе по третьему этапу, он самый долгосрочный — до 2042 года», — заявил Маржохов.

Отдельное внимание уделяют Химкам. Там провели первоочередные работы на самых изношенных и аварийных участках. В 2022 и 2023 годах отремонтировали 33,5 км, в 2024 году запланирована реконструкция еще 28,7 км теплосетей. До 2031 года проведут глубокую модернизацию — обновят котлы и оборудование в котельных, теплотрассы и ЦТП.

Перевод автопарков «Мострансавто» на метан

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Этот вопрос также активно обсуждался на встрече. Перевод на газомоторное топливо позволит сэкономить и снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Для пилотного проекта рассматривают автопарк в Долгопрудном — здесь будет 200 автобусов на метане. Работа распространится на автопарки Подольска, Домодедова, Ногинска и Одинцова.

На совещании также предложили разработать дорожную карту между Минтрансом и «Газпромом газомоторное топливо». Газификация автопарков может стать перспективным направлением развития рынка газомоторного топлива. На данный момент на территории Московской агломерации расположены 15 газозаправочных объектов, в том числе восемь собственных станций «Газпрома газомоторное топливо» и семь станций партнеров.

Воробьев поздравил руководителей с приближающимся профессиональным праздником. 1 сентября отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности.

«Поэтому я хочу от всей команды поздравить нашего уважаемого партнера „Газпром“, компанию „Мособлгаз“ и всех сотрудников, кто добросовестно, с вниманием и заботой трудится в этой отрасли», — заявил глава региона.