Воробьев: в Подмосковье реализуют большую программу по модернизации системы ЖКХ

«У нас большая программа по теплоснабжению, по энергоснабжению, модернизации и водоснабжению. Как только кто-то подумает здесь или в другом месте, что у него все в порядке с этими тремя, — считай, это проблема. Поэтому мы модернизируемся», — сказал Воробьев на межрегиональном энергетическом форуме «Решения для нового технологического уклада».

Он отметил, что в Московской области строят пять индустриальных парков.

«У нас вся земля там, пять индустриальных парков по 100 га, — она вся расписана под резидентов. Они все просят мощности. Я уже не говорю, чтобы не пугать здесь присутствующих, про нашу интернет-торговлю, про наши финансовые учреждения, про цифровизацию, которая предполагает у всех наличие ЦОДа. А что такое ЦОД, тоже все прекрасно знают: это большое количество энергии. И без этого очень часто наша система менеджмента, управления, сегодня не работает», — добавил губернатор.

По его словам, программа по модернизации требует ответственного подхода.

«Мы находимся в состоянии напряженном, потому что у нас большая программа, которую мы реализуем вместе с „Россетями“. „Россети“ — наш партнер. Если было бы наоборот, тоже была бы большая угроза. Поэтому мы находимся в большой программе модернизации энергоснабжения, потому что спрос на нее растет. Стройка растет. У нас, куда ни кинь, все растет», — подчеркнул глава региона.

Форум проходит в среду в Красногорске.