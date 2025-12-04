Воробьев: в Подмосковье расчищают просеки для бесперебойного электроснабжения

В Подмосковье власти активно работают по вопросам электроснабжения с Россетями и с Мособлэнерго. Есть слагаемые успеха стабильного электроснабжения, прежде всего, это обслуживание просек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в мае 2025 года неожиданно на зеленую траву и зеленые деревья выпал снег. Это привело к авариям. Крупную аварию специалисты устраняли около 7-9 дней.

«Ее масштаб был очень заметен, и мы понимаем, насколько важно дополнительно предусмотреть в будущем все, что касается чистых просек для того, чтобы провода, соответственно, не подвергались этому воздействию природы», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что еще в регионе идет большая программа замены трансформаторов. Россети и Мособлэнерго меняют кабели, которые находятся под землей, а питающие центры строят по федеральной программе. Все это — залог стабильного энергоснабжения.

По словам губернатора, каждый год Москва и Подмосковье бьют рекорды по потреблению электричества. Пики приходятся на зиму. Но и летом, учитывая большое количество электроприборов у каждой семьи, видно растущее потребление.

«Плюс, и это тоже нельзя не отметить, наши индустриальные парки, новые предприятия, ЦОДы и все, что связано с цифровой деятельностью, компьютерами, все это потребляет заметное количество электроэнергии. Поэтому мы здесь тоже стараемся успевать и оперативно модернизировать эту систему», — уточнил глава области.

