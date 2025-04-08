Воробьев: в Подмосковье проходит самая масштабная в РФ модернизация системы ЖКХ

При поддержке президента и правительства РФ в Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа модернизации всей системы ЖКХ. Важным аспектом программы является совместное решение вопросов качественного электроснабжения с Москвой, что позволит обеспечить новые мощности и высокую надежность энергосистемы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«До конца 2027 года построим 5 питающих центров: в Дубне, Раменском, Домодедово, Чехове и Одинцовском округе. Эти проекты, в частности, обеспечат мощностями индустриальные парки и крупные производства на территории ОЭЗ в Дубне и Домодедово, а также позволят построить IT-колледж в Одинцове», — сообщил Воробьев в своем Telegram-канале.

Без надежного электроснабжения сложно достигать прорывов в экономике, подчеркнул губернатор. В рамках программы также запланировано создание восьми государственных индустриальных парков, которые будут включать в себя все необходимые инфраструктурные элементы: дороги, электричество, газ и производственные боксы «под ключ».

По словам главы региона, четыре из этих парков планируется запустить уже в этом году, и спрос на них уже высок — некоторые площадки заполнены на 100% еще до завершения строительства.

Кроме того, Воробьев выразил благодарность президенту за поддержку в возвращении участка в 112 гектаров в Ленинском округе в муниципальную собственность. На этом участке будет создан индустриальный парк «Титан», который также уже заполнен на 100%. Завершение строительства запланировано на декабрь этого года.

Все эти инициативы направлены на стабильное развитие экономики Подмосковья и улучшение качества жизни миллионов жителей региона, резюмировал губернатор.