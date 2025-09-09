Воробьев: в Подмосковье начинают пробные топки для проверки готовности к зиме

Подмосковье готово к отопительному сезону более чем на 95%. Все работы завершат до 15 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Паспорта готовности получил 91% МКД. К осенне-зимнему периоду были подготовлены 848 аварийных бригад, более 2 тыс. единиц спецтехники и 1,3 тыс. единиц спецоборудования.

«В Подмосковье стартуют пробные топки — важный этап подготовки к отопительному сезону. Проверяем надежность котельных, тепловых пунктов и сетей, которые мы активно обновляем. В этом году мы реализуем масштабную программу модернизации: почти 350 км теплосетей и около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов. Устанавливаем датчики и системы дистанционного мониторинга — теперь неисправности можно увидеть и устранить оперативно», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Работы в Лыткарине

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По словам губернатора, в Лыткарине обновят 13 участков сетей, 4 ЦТП и котельную №1. Один котел уже заменили, второй — в ремонте. Изменения почувствуют 47 тыс. жителей города.

На данный момент на улице Парковой меняют участок трубопровода от котельной длиной 1 км. Работы подойдут к концу к 20 октября, в ноябре он будет запущен. Весной 2026 года пройдет благоустройство территории над трассой.

«Для жителей никаких неудобств нет — новый трубопровод прокладывается параллельно действующему, чтобы в случае аварии можно было быстро переключить тепло. Надежность теплоснабжения повысится для 36 тыс. жителей и 150 домов», — отметил Воробьев.

В Лыткарине на 94% готовы работы по реконструкции очистных сооружений, идет пусконаладка. Изменения коснутся около 70 тыс. жителей. В 2026 году в округе начнут возводить новый водовод. Качество водоснабжения улучшится для 66 тыс. человек и 333 МКД.