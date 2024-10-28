Воробьев: снегоуборочную группировку техники Подмосковья усилили роторами

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отдельно отметил важность механизации в регионе.

«Это говорит о том, что наивно полагать, что какая-то бригада дворников, ручников — как на земле называют — сможет обеспечить абсолютный порядок. Поэтому — механизация. Важный момент механизации — мало купить тяжелую технику, среднюю или легкую, важно, чтобы она работала и работала в согласованном режиме», — заключил подмосковный лидер.