Воробьев: в части капремонта дорог в Подмосковье ведется большая работа
В Подмосковье ведется большая и активная работа в области капитального ремонта дорог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У нас каждый год ведется большая и актуальная работа в части капитального ремонта муниципальных и региональных дорог», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона.
Воробьев подчеркнул, что весь спектр работ должен быть завершен в сроки.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.
