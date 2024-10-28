Тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в прошлом году рекорды по выпадению осадков были преодолены.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отметил, что в 21 веке требования к чистоте тротуаров и дорог высоки и вручную с этим не справиться.