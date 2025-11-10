Воробьев: тема благоустройства в Подмосковья должна вестись комплексно

«Нам очень важно стандартизировать все, что происходит во дворах, межквартальных проездах, на дорогах. Поэтому тема благоустройства должна вестись комплексно, и это не только парки, а порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек по пути на работу, учебу, и на пути домой», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил глава региона.

