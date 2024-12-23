Воробьев рассказал об эксперименте в вопросе порядка в управляющих компаниях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов 2024 года отметил, что власти продолжают наводить порядок в вопросе управляющих компаний. Власти проводят эксперименты, которые облегчат и работу УК, и жизнь граждан.

Воробьев поблагодарил депутатов, которые были вовлечены в создание и принятие законопроектов по этой части. На сегодня в регионе проводится эксперимент, который позволяет быстро и удобно получать платежку, где будет все понятно.

«Таких у нас собственников сейчас 2 млн. Мы вошли в эксперимент. Я очень надеюсь, что более 4 млн счетов у нас будут в электронном виде. Мы исключили двойные платежки», — рассказал Воробьев.

Губернатор также выразил надежду, что в вопросе УК все и в дальнейшем будет честно и прозрачно. Глава региона подчеркнул, что все это не означает идеальную работу компаний.

«Усилить УК мы должны, в том числе, и малой механизацией, и всем, что касается стандартизации, чистоты во дворах. Поэтому вы знаете, что наши дворы имеют видеонаблюдение», — добавил глава региона.

Также он отметил, что уборка территории является приоритетной работой, которая ведется постоянно. При этом жалобы поступают и во время снегопадов, однако власти стараются со всем справляться.

В понедельник глава Московской области провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

В нем глава региона затронул важные вопросы: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика, национальные проекты.