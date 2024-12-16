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Воробьев рассказал о мониторинге состояния котельных Подмосковья с помощью ИИ

В Подмосковье проводят мониторинг состояния котельных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты ставят три датчика на все котельные, которых в регионе около 2,7 тыс., сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Датчики следят за температурой и давлением. Показатели с них уходят в центр управления.

«Там искусственный интеллект, программа показывает в случае, если какой-то из трех датчиков не выводит нужные параметры», — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Это позволяет аварийной бригаде в случае, если сбой случается, оперативно реагировать.

Губернатор подчеркнул, что в вопросе улучшения теплоснабжения в регионе речь идет о комплексе мер, включая ИИ.