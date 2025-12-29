Воробьев рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в задачи региона в трехлетнем периоде входит модернизация теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения.

По словам губернатора, в Подмосковье проживает около 9 млн человек. Учитывая то, что регион продолжает расти, перед властями поставлено много задач.

«В своем послании вы сказали о том, что регионам будет списано две трети бюджетных кредитов. Для всех территорий это важно. Это то, что мы можем дополнительно добавлять к своей программе и модернизировать котельные, сети и все, что связано с экологией», — сказал Воробьев Путину.

Также Подмосковье реализует национальный проект «Экологическое благополучие». В регионе строят по этой программе порядка 30 очистных сооружений.

«Сегодня наша задача в трехлетнем периоде — радикально, ну или заметно, обновить и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение. Сегодня мир цифры, очень много дата-центров, большое потребление энергоприборами. И обо всем этом мы думаем», — добавил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.