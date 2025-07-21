Воробьев: рабочая ливневая канализация должна быть на всех новых объектах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с министрами и главами муниципалитетов заявил, что все новые объекты в регионе должны быть оборудованы исправной ливневой канализацией.

«Планово и аккуратно все новые объекты, будь это парк, дорога или новая жилая застройка, — все это предполагает наличие ливневой канализации, которая при этом должна работать», — сказал Воробьев.

Также глава региона призвал уделить внимание канализированию в СНТ и коттеджных поселках, в которых живут люди круглогодично.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.