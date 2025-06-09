Воробьев призвал контролировать мероприятия по водоснабжению и водоотведению

Самые большие города, которых касается программа, это Истра, Можайск, Дмитров, Одинцово, Солнечногорск, Щелково.

«Но и другие муниципалитеты не менее важны. По прохождению контрольных отметок не все идут в графике. Обращаем внимание на Егорьевск, Пушкинский и Истру», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Также низкая строительная готовность проекта в Воскресенске, Лосино-Петровском, Чехове, Пушкинском.

Глава региона поручил взять к исполнению все то, что касается отставаний от графика. Контроль должен быть постоянный, подчеркнул Воробьев.