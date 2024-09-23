Воробьев: прием вторресурсов в Подмосковье станет удобнее для жителей
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Все это, по словам губернатора, имеет очень важное значение.
Ранее глава Подмосковья поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.