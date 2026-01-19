Воробьев потребовал усилить контроль за ЖКХ из-за надвигающихся морозов

Во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов Воробьев обсудил Крещение, а также все мероприятия, связанные с прохождением осенне-зимнего периода.

Следующий вопрос не менее важный. Глава региона обратил внимание на температуру, которая ожидает Подмосковье в субботу и воскресенье.

«Там тоже обещают морозы. Это значит, что все, кто за это отвечает, должны быть включены, в том числе по снегу. У нас был аврал, но вместе с тем была холодная, собранная система. Мы ликвидируем снег и смотрим за всем, что касается тепло-, водо- и электроснабжения», — отметил Воробьев.

