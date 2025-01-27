Воробьев поставил задачу обеспечить порядок при модернизации теплоснабжения

Последние 3 года и весь текущий год в Подмосковье особое внимание уделяется теме модернизации теплоснабжения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что несколько лет назад нам досталось предприятие, которое было в состоянии банкротства. После этого была заключена концессия, которая предполагает очень заметный объем работ, связанный, прежде всего, с сетями», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что модернизация сетей — это всегда неудобства для жителей.

«Это перекопанные когда-то дворы, когда-то вдоль дорог. Задача — этот самый порядок обеспечить», — добавил губернатор.