Воробьев подписал соглашение об установке боксов для сбора вещей на переработку

В Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, передает корреспондент РИАМО.

Пять лет назад Подмосковье первым в стране перешло на новую систему обращения с отходами, в каждый двор поставили синие и серые баки для раздельного сбора. Тогда же запустили и проект «Мегабак» — это пункты приема вторсырья: бытовой техники, мебели, бумаги, стекла, пластиковых бутылок, одежды и многого другого. Все это с площадок напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы. При этом, по словам губернатора, виден дополнительный запрос на подобного рода инфраструктуру.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов „Не просто вещь“ для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно. К реализации проекта приступим уже в этом году», — сказал Андрей Воробьев.

Боксы для приема текстиля и экопункты установят во всех муниципалитетах Подмосковья в течение нескольких лет. Реализация проекта позволит существенно повысить процент повторного использования вещей в качестве вторичных ресурсов или сырья.

По словам управляющего партнера компании Ecoplatform, совместный проект позволит Московской области стать лидером среди российских регионов по доступности инфраструктуры для сбора вторсырья в пересчете на душу населения. Проект предоставит буквально каждому жителю Подмосковья доступ к инфраструктуре для сбора вторичного сырья в шаговой доступности.

Одна из обозначенных целей сотрудничества — подготовка фундамента для вовлечения в хозяйственный оборот не менее 25% отходов, образуемых в Московской области, в качестве вторичных ресурсов и сырья.

«Важно, что наш проект уже находится в стадии реализации: первые 8 боксов на территории Московской области введены в эксплуатацию, и этим подписанием мы закрепляем взаимные намерения по расширению сотрудничества. Мы благодарим губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за доверие!» — подытожил Гусаков.