Воробьев: Подмосковье инвестирует в замену старых сетей и модернизацию котельных

Власти Подмосковья понимают важность темы ЖКХ: теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, всего того, что делает жизнь человека и его семьи комфортной, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что с 2024 года в регионе приняли особую форсированную программу модернизации теплоснабжения. Ее увеличили в 2025 году и продолжат в 2026 году.

«Она коснулась всех городских округов, их у нас 56, а городов всего в Подмосковье у нас 74. Где-то это одна котельная, один участок сетей, где-то комплекс мероприятий, как в Подольске, Солнечногорске, Одинцове, Балашихе», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, это большая работа, где в больших городах на нее идут 2-4 млрд рублей, в малых городах — от 100 до 300 млн. Власти региона инвестируют в замену старых сетей, модернизацию котельных, строительство новых котельных, чтобы тепло было стабильным.

«Эту работу мы ведем в объеме где-то 50 млрд рублей в год, и 2025 год, который уходит, он, соответственно, у нас ударный», — заключил губернатор.

