Воробьев: подготовку к сезону отопления нужно сопровождать крайне внимательно

Подготовку к сезону отопления на территории Подмосковья нужно сопровождать крайне внимательно, это одна из приоритетных тем на текущий момент, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы все выходные и сегодня с утра с рядом коллег переписывались в части „красных“ зон по подготовке к отоплению. Знаю, что и представители прокуратуры, и наши контролирующие органы выезжают и фиксируют динамику и ремонта котельных, и прокладку сетей, и состояние подготовки домов. С Владиславом Сергеевичем Мурашовым (зампред правительства — министр по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области — ред.) мы имели общение в части итогов такой поездки. Обращаю внимание, уважаемые главы, уважаемые коллеги, что все три слагаемых нужно сопровождать крайне внимательно», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Это касается, по словам главы региона, и приемки домов. В этом году приемка будет проходить более объективно и придирчиво. Это требует дополнительных ресурсов как управляющих компаний, так и некоторых муниципалитетов.

«Приняты дополнительные решения, в частности в Воскресенске, которые особенно в ветхом жилом фонде предусматривают дополнительные мероприятия. Вы все прекрасно владеете предметом. Вы все прекрасно понимаете, что осень на носу. И все наши теплотрассы, темп работ, и Дубна, и Клин, и Сергиев Посад, и любой другой муниципалитет нуждается в очень пристальном внимании», — добавил губернатор.