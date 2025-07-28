Воробьев поблагодарил предприятия и волонтеров за устранение аварии в Королеве

«У нас в Королеве на прошлой неделе вместе с ремонтными службами Кирилл Борисович (министр ЖКХ Московской области Григорьев — ред.) столкнулся с заметной аварией. Но в субботу была еще большая авария по причине того, что механически был нарушен водовод, пришлось в достаточно короткое время ликвидировать эту аварию, потому что весь город остался без воды. Работы велись по параллельному маршруту, то есть вдоль существующей трассы. Но так бывает — неосторожные, так скажем, мероприятия, которые проводились подрядчиком, обеспечили нам беспокойство», — рассказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он выразил слова благодарности предприятия и волонтерам, принимавшим участие в устранении аварии.

«Во-первых, я хотел слова благодарности сказать всем предприятиям, всем общественникам. Я знаю, что и волонтеры все среагировали оперативно. Глава (Игорь Трифонов - ред. )вместе с командой активно информировал жителей, потому что плюс 28 градусов и нет воды — ничего приятного в этом быть не может. Самое главное — мы досрочно, хотели в 23:00, а получилось у нас, наверное, в 19:00, уже начали поднимать давление», — отметил губернатор.

Днем 26 июля в подмосковном Королеве произошла авария: в момент реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу. Специалисты сразу приступили к ремонту, и ближе к вечеру в жилые дома постепенно стали возвращать водоснабжение.