Воробьев: планируемые работы по теплоснабжению должны завершить до 1 сентября

«Вот уже второй год беспрецедентные ассигнования выделены на то, чтобы привести в порядок наше хозяйство — все, что касается котельных, БМК (блочно-модульных котельных — ред.), сетей. Это заметные изменения. Эти работы позволят обеспечить заметное улучшение для населения, по сути, в каждом городском округе: Наро-Фоминск, Шатура, Щелково, Одинцово, Егорьевск, Солнечногорск, Подольск. Это самые большие по бюджету, по объему территории, которые должны справиться с задачами, которые стоят до 1 сентября», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что именно так выглядит дорожная карта.

«А до 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, что в 2024 году, мы это помним, конец сентября — начало октября были достаточно холодными, и уже систему нужно было иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.