Воробьев передал первые 92 единицы новейшей снегоуборочной техники в округа

Перед наступлением зимы для сотрудников коммунальных служб Подмосковья приобрели около 1,8 тыс. единиц нового оборудования и специальной техники. Среди них экскаваторы-погрузчики с повышенной проходимостью, ручные роторные снегоуборщики, ускоряющие уборку снега в 2,5 раза. Ключи от первых 92 машин вручил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор передал первые десятки единиц спецтехники представителям муниципалитетов, побеседовал с механизаторами. Воробьев сказал спасибо всем людям, которые поддерживают чистоту улиц и дворов.

Воробьев напомнил, что Московская область довольно крупная по площади.

«Со своей стороны, каждый год стараемся усиливать все, что касается уборочной техники, — как для дорог, так и дворов. Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать на территориях нашего Подмосковья», — сказал губернатор региона.