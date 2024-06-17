Воробьев отметил важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов подчеркнул важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации.

По словам губернатора, по индивидуальному жилищному строительству уже было газифицировано 110 тысяч домов.

«Теперь новый вызов. К нему надо подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. <…> Все, что касается безопасного качественного электроснабжения, вот эти сопли, бесхозные сети – это все начало конца, как мы видим. Элементарная вещь, как подъезд к СНТ», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Глава региона добавил, что данную задачу нужно решить. Также Воробьев предложил ее обсудить и дать четкий алгоритм понимания, как она будет выполняться в части СНТ.