Воробьев отметил важность подготовки сетей ЖКХ к осени и зиме в Подмосковье

Подготовка к осенне-зимнему периоду в сфере ЖКХ очень важна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Подготовка — ред.) это все, что касается технологии работы системы водоснабжения. Это задвижки, замена аварийных участков, изношенных ненадежных узлов, запорная арматура», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.