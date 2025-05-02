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Воробьев: основные работы по восстановлению после непогоды завершат к 23 часам

К 23 часам в пятницу должны восстановить работу всех коммунальных систем Подмосковья после непогоды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что аварийные бригады региона приступили к устранению последствий непогоды еще ночью.

По словам губернатора. в основном от стихии пострадал север Московской области. Это Талдом, Дмитров, Сергиев Посад, Руза, Солнечногорск, Истра, Клин.

«По всем этим территориям организованы работы. Работы ведут „Россети“, которые усилились бригадами из других регионов, и „Мособлэнерго“. Порывы разные, будут устранены до конца дня, до 23 часов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что такой подход позволит полностью перезапустить отопление, горячую воду, где это нужно, а также работу очистных сооружений и ВЗУ.

Глава региона подчеркнул, что все заявки жителей власти видят, стараются всем ответить.