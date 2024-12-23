Воробьев: около 100 млрд рублей потратят на теплосети в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья сообщил, что регион планирует потратить на модернизацию и все связанное с теплоснабжением примерно 100 млрд рублей.

«Первая магистральная программа – 100 млрд рублей на следующие 3 года – это все, что связано с котельными, сетями и порядком в домах. В этом году мы эту программу активно начали, а в следующем году – пик», - сказал Воробьев.

Он добавил, то программа 2025 года внесет существенные изменения к лучшему в ситуацию с теплоснабжением региона.

В понедельник, 23 декабря, Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».