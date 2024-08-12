Воробьев обратил внимание на важность подготовки домов к зиме

«Мы все с вами прекрасно понимаем, какая масштабная программа модернизации к осенне-зимнему периоду у нас идет буквально в каждом муниципалитете. Как мы с вами знаем, она состоит из трех слагаемых. Первое – котельная, второе – сети, третье – это состояние МКД», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор добавил, что видит, насколько важно наряду с масштабными работами по первым двум слагаемым, подготовить дома.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.