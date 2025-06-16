Воробьев обратил внимание на важность обслуживания труб, которые доставляют воду

Система инфраструктуры для доставки воды в квартиры и все, что ее касается, требует грамотного и своевременного обслуживания, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Все, что касается системы инфраструктуры для доставки воды в квартиру, требует также грамотного и своевременного обслуживания», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, задача властей сегодня — доходчиво рассказать о стандартах, протоколах обслуживания всего того, что позволяет не только поднять чистую воду.

«Сегодня доклад о том, как чистую воду такой же чистой доставить туда, где ее потребляют — умываются утром или принимают душ вечером. Извините за подробности. Вот в чем задача», – отметил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.