Воробьев: обновление магистральной сети в Дмитровском округе на финальном этапе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал к улице Пушкинской в Дмитровском муниципальном округе, чтобы проверить, как перекладывают сети тепло- и водоснабжения. К 1 сентября в Дмитровском округе отремонтируют более 10 км теплосетей, построят 2 БМК и центральный тепловой пункт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Модернизация сетей положительно скажется более чем на 120 соцобъектах, еще улучшения почувствуют более 14 тыс. граждан, проживающих в 647 многоквартирных домах.

Губернатор подчеркнул, что в регионе идет реализация большой программы по модернизации как водоснабжения, так и теплоснабжения.

«Мы на очень важной трассе в Дмитрове. Это магистральная сеть, пятисотка. Сейчас идет заключительный этап. Буквально через 2 месяца все работы завершим. Будут некоторые неудобства, потому что перекопаем дорогу, чтобы положить новые коммуникации. Но все мы понимаем, насколько важно подготовиться к осенне-зимнему периоду, к отопительному сезону», — заявил Воробьев.

По его словам, в Дмитровском округе выполняют одну из самых больших программ по теплоснабжению.

«Наша задача, чтобы все было сделано своевременно, поэтому от инженеров, сварщиков очень многое зависит. Здесь идет большая работа, и очень надеемся, что жители это почувствуют», — добавил глава Подмосковья.

Как улучшат тепло- и водоснабжение Дмитровского округа

Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов Фото - © Сергей Хакимов

Идущая от котельной на улице Водников магистральная теплосеть протяженностью 200 м отапливает большую часть города: это около 100 МКД с 13 тыс. жителей, а еще 15 социальных объектов. Текущая готовность участка составляет 75% — осталось проложить сети через дорогу к мкрн. Маркова.

«Нам нужно сделать „переходы“ через дорогу. Схема дорожного движения разработана и согласована с ГИБДД, с „Мосавтодором“ тоже все обсудили. Будем работать поэтапно — в 2 очереди. Планируем, что каждая из них займет 1,5 – 2 недели (разработка, замена лотков, монтаж трубы, обратная засыпка и восстановление). То есть каждый участок дороги будем перекрывать на 1,5 – 2 недели — перекрываем один дублер, по другому запускаем реверсное движение, как только перекрыли и восстановили — меняемся», — пояснил инженер Александр Зинченко.

Всего на текущий год в Дмитровском округе запланировано обновление 36 участков теплосетей — 10,3 км. Это участки на улицах Набережной, Водников, Советской, Профессиональной, Комсомольской, Космонавтов и Внуковской в Дмитрове, а также в Яхроме, в р. п. Некрасовский, Икше, Деденеве, в с. Внуково, Рогачево, в п. совхоза Останкино, Рыбное и т. д.

Еще будут возведены 2 блочно-модульные котельные. Объект в поселке Автополигон будет обслуживать 3,2 тыс. жителей, 154 многоквартирных домов и 3 соцобъекта), БМК в рабочем поселке Икша — 3,7 тыс. человек, 29 МКД и 5 соцобъектов). Кроме того, центральный тепловой пункт построят в селе Внуково, он улучшит снабжение почти 3,8 тыс. человек, 20 МКД и 2 соцобъектов.

Всего в 2025 году в Московской области по госпрограмме модернизируют 169 котельных, БМК и ЦТП, а еще около 350 км теплосетей. Улучшения почувствуют 3,7 млн жителей, они также коснутся свыше 23 тыс. многоквартирных домов и ИЖС, свыше 5 тыс. соцобъектов.