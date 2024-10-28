Воробьев: объекты теплоснабжения в Подмосковье требуют объективного контроля

Теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, ваши коллеги, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор отметил, что необходимо обратить внимание на то, что программа следующего года будет еще более заметна.

«Значит, все объекты — и на котельных, и на трассах, и в домах — требуют объективного контроля для того, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком и дорожной картой», — заключил глава Подмосковья.