Воробьев: нужно создать эффективное решение для избавления от мусора во дворах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье создано около 5 тыс. площадок для крупногабаритных отходов. На них выбрасывают предметы разных размеров — от мебели до оргтехники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Жители могут воспользоваться онлайн-сервисом: им вывезут крупногабаритный мусор в удобное время.

Для жителей Московской области чистый двор — важная тема. Необходимо повторно посмотреть, какие мероприятия и алгоритмы работы необходимо реализовать для наведения порядка во дворах, отметил Воробьев.

Задача властей Подмосковья — сформировать эффективное решение. Нужно добиться не только того, чтобы управляющие компании быстро избавлялись от навалов мусора, хотя и это тоже важно.

«Главное — донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором, есть специальные площадки, услуга вывоза и т. д. Эта информация, а также адрес нахождения ближайшего контейнера для крупногабаритных отходов должны быть у всех перед глазами, в каждом подъезде», — добавил Воробьев.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что во дворах региона установлено около 100 тыс. камер, 66 тыс. из которых с искусственным интеллектом. Они замечают разные недостатки, среди которых неубранный снег и мусор.

«Если навал крупногабаритных отходов не устраняется, управляющей компании будет выставлен штраф — 50 тыс. рублей», — сказал Мурашов.