Воробьев: новая станция водоочистки в Дмитрове работает без перебоев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу водозаборного узла № 1, расположенного на Пушкинской улице в Дмитрове. Ему также рассказали о модернизации других объектов водоотведения в округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Этот ВЗУ ввели в работу в апреле после реконструкции, во время которой пробурили 2 новые скважины, обновили 2 резервуара чистой воды, установили современную станцию обезжелезивания воды и систему умягчения. Текущая производительность объекта составляет 2,8 тыс. кубометров в сутки, он подает чистую воду 14 тыс. горожан, а еще в 3 детсада и 3 школы.

«Все, что касается воды и канализования, — это очень чувствительная и важная тема для Дмитровского округа. Мы здесь запустили современную станцию водоочистки, она работает хорошо, без перебоев. А в октябре введем ВЗУ в Яхроме, что позволит почувствовать заметные изменения по качеству воды», — заявил Воробьев.

Он напомнил о реализации в Подмосковье большой госпрограммы, по которой приводят в порядок сети и обеспечивают работу ВЗУ.

«Например, в Дмитровском муниципальном округе 126 водозаборных узлов — все они модернизируются, а где-то строятся новые», — добавил губернатор.