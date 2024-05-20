Губернатор Подмосковья Воробьев: наша задача – победить мусор

Мусор беспокоит, мы обращаем на это много внимания и наша задача – победить, сообщил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Мусор беспокоит. Мы обращаем на это много внимания. И наша задача – победить уже», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что условия вывоза ТКО должны быть простыми, четкими и понятными.

«Пока в сознании человека, компании, предпринимателя не будет четкого понимания, как заказать машину и вывезти мусор за соответствующую плату или самому вывезти мусор туда, где есть отведенные места, эту работу мы должны провести», – отметил губернатор.

Воробьев заключил, что данная процедура должна быть такой же простой, как заказ такси или пиццы.