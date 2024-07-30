Воробьев: капитальное обновление котельной «Выстрел» стартовало в Солнечногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о начале капитального обновления котельной «Выстрел» в Солнечногорске. Глава региона подчеркнул, что январские аварии больше не должны повториться.

«Старое оборудование, изношенные сети — все это привело к январским авариям, которые больше не должны повториться. Мы взялись за комплексное решение проблемы: передали котельную на баланс муниципалитета и начали ее модернизировать», — написал Воробьев в Telegram-канале.

На данный момент специалисты уже залили фундамент, идет установка четырех котлов большой мощности. Также будет полностью отремонтировано здание. Работы планируется завершить этой осенью, до отопительного сезона. Воробьев вместе с жителями проверил ход ремонта.

«Всего в этом году обновим 41 котельную и ЦТП, также планируем построить более 185 км теплосетей. В ближайшие три года к этому добавятся еще 147 котельных и тепловых пунктов и 195 км тепловых сетей», — добавил губернатор Подмосковья.

Он также отметил, что при помощи «Газпром Теплоэнерго» будет отремонтировано 29 котельных и ЦТП. Специалисты модернизируют и построят с нуля более 31 км тепловых сетей и еще 20 объектов.