Воробьев: электронное взаимодействие с жильцами способствует лучшей работе УК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов сказал, что электронное голосование и взаимодействие с жителями многоквартирных домов способствуют более качественной работе управляющих компаний.

«Та работа, которая была в бумаге, я так скажу: не всегда была известна жителям того или иного подъезда или многоквартирного дома». Сейчас эксперимент, который прошел в ряде муниципалитетов, прежде всего в Одинцовском городском округе, говорит о том, что электронное голосование, взаимодействие, дает очень заметные результаты и способствует качественной работе управляющей компании и ее смене, если она не удовлетворяет требованиям жителей», — сказал губернатор Московской области.

Ранее Андрей Воробьев дал поручение выстроить прозрачное и устойчивое общение управляющих компаний с жителями.

«Смысл в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями. Вы знаете, что история этих отношений, а главы знают как никто другой, очень сложная», — сказал Воробьев