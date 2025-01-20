Воробьев: электронное взаимодействие с жильцами способствует лучшей работе УК
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов сказал, что электронное голосование и взаимодействие с жителями многоквартирных домов способствуют более качественной работе управляющих компаний.
«Та работа, которая была в бумаге, я так скажу: не всегда была известна жителям того или иного подъезда или многоквартирного дома». Сейчас эксперимент, который прошел в ряде муниципалитетов, прежде всего в Одинцовском городском округе, говорит о том, что электронное голосование, взаимодействие, дает очень заметные результаты и способствует качественной работе управляющей компании и ее смене, если она не удовлетворяет требованиям жителей», — сказал губернатор Московской области.
Ранее Андрей Воробьев дал поручение выстроить прозрачное и устойчивое общение управляющих компаний с жителями.
«Смысл в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями. Вы знаете, что история этих отношений, а главы знают как никто другой, очень сложная», — сказал Воробьев